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У депутата Держдуми Росії конфіскували три квартири в Мюнхені

Це перший випадок у Німеччині, коли через санкції російські активи були не просто заморожені.

У депутата Держдуми Росії конфіскували три квартири в Мюнхені
Фото: ТАСС

Прокуратура Мюнхена та Федеральне управління кримінальної поліції минулого тижня конфіскували три квартири в Мюнхені, які належали депутату Державної думи Росії та його дружині.

Про це повідомила пресслужба прокуратури, передає LIGA.net.

Це перший випадок у Німеччині, коли через санкції російські активи були не просто заморожені, але й конфісковані.

Ім'я російського депутата не вказується, у повідомленні його називають Л., а його дружину – К. На подружжя було оформлено дві квартири в Мюнхені, які вони здавали в оренду навіть після запровадження санкцій. Під час слідства також знайшлася третя квартира, власницею якої була дружина депутата.

Крім квартир, було конфісковано банківський рахунок, на який надходила орендна плата. Орендаторам дозволили залишитися.

Нагадаємо, в ЄС уже заморожено активи російських олігархів на 12,5 млрд євро.

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