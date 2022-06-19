Санду підписала закон, який забороняє російську телепропаганду

Росія підписала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, але не ратифікувала її.

Президент Молдови Майя Санду виступає перед ЗМІ після голосування на виборчій дільниці під час парламентських виборів у Кишиневі

Президент Молдови Майя Санду підписала закон про інформаційну безпеку, що забороняє новинний і аналітичний контент з країн, що не ратифікували Конвенцію про транскордонне телебачення.

Про це повідомила керівник Ради з телебачення і радіо республіки Ліліана Віцу, передає DW.

За словами Віцу, закон буде опублікований і набуде чинності наступного тижня, після чого за поширення дезінформації і контенту, що вводить в оману, діятимуть штрафи аж до тимчасового блокування ЗМІ.

Під дезінформацією в законі мається на увазі "навмисне поширення неправдивої інформації, створеної для нанесення збитку особі, соціальній групі, організації або безпеці держави". За її поширення передбачені штрафи від 40 до 100 тисяч леїв (від 2 до 5 тисяч євро), а також призупинення ліцензії на мовлення на строк до 7 днів. Контролювати виконання закону буде Рада з телерадіомовлення.

Під час голосування в парламенті закон підтримали 54 депутати з 101 - усі вони з правлячої партії "Дія і солідарність" (ПДС).

Нагадаємо, що Росія підписала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення в 2006 році, але не ратифікувала її, а значить контент з РФ потрапляє під дію закону.

Нагадаємо, що Молдова може одержати статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.