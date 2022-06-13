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Україна і Молдова, схоже, отримають статус кандидата в члени ЄС з умовами, – журналіст Радіо Свобода

За даними джерел журналіста, щодо Грузії це питання ще не вирішено. 

Україна і Молдова, схоже, отримають статус кандидата в члени ЄС з умовами, – журналіст Радіо Свобода
Фото: EPA/UPG

Сьогодні Єврокомісія провела попередні дебати щодо членства України, Грузії і Молдови в Європейському Союзі.

Схоже, що Україна та Молдова одержать статус кандидата з умовами, написав журналіст Радіо Свобода Рікард Джозвяк у твіттері.

"Але щодо Грузії все ще є питання", – повідомив він.

Остаточно рішення буде ухвалено наступного тижня.

Нашій державі можуть відмовити в статусі, надати його, або ж дати статус кандидата з умовами – так званого потенційного кандидата. Такий статус було надано раніше Албанії, Туреччині, Північній Македонії, Чорногорії та Сербії. Жодна з цих країн не є членом ЄС, хоча свій статус отримали понад 10 років тому. 

Україна наполягає на отриманні повноцінного статусу, оскільки просто зараз веде війну за обстоювання принципів демократії, на яких грунтується ЄС. 

8 червня Європарламент ухвалив рекомендацію надати Україні статус кандидата в члени. 17 червня має бути рішення Єврокомісії з рекомендацією, а остаточне рішення – на саміті лідерів Євросоюзу 23-24 червня. 

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