Три держави ЄС не хочуть давати Україні статусу кандидата в ЄС, - Стефанішина
Три держави ЄС не хочуть давати Україні статусу кандидата в ЄС, - Стефанішина
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Недобросовісного постачальника зіпсованої "тушонки" для армії засудили та зобов'язали надати якісний продукт, — Маляр
Недобросовісного постачальника зіпсованої "тушонки" для армії засудили та зобов'язали надати якісний продукт, — Маляр
Українцям за кордоном дозволили оформити два паспорти, - Мельничук
Українцям за кордоном дозволили оформити два паспорти, - Мельничук
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
La Scala відмовляється від бойкоту російської культури та відкриває сезон оперою “Борис Годунов”
La Scala відмовляється від бойкоту російської культури та відкриває сезон оперою “Борис Годунов”
У Маріуполі вже почалась холера, - мер Бойченко
У Маріуполі вже почалась холера, - мер Бойченко
ГоловнаПолітика

Україна розраховує на рішення ЄС про надання статусу кандидата на членство в ЄС вже в червні, – Жовква

Це є запорукою перемоги у війні проти РФ.

Україна розраховує на рішення ЄС про надання статусу кандидата на членство в ЄС вже в червні, – Жовква
Фото: president.gov.ua

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив про те, що Україна розраховує на рішення Євросоюзу про надання статусу кандидата на членство в ЄС вже в червні. 

Про це йдеться на сайті ОП. 

Зазначається, що Жовква провів зустріч з делегацією неформальної міжнародної мережі "Об'єднані для України" (United for Ukraine), до якої увійшли представники національних парламентів Литви, Німеччини, Італії, Португалії, Швеції, Іспанії.

Об'єднання зараз налічує понад 280 колишніх і діючих депутатів і високопосадовців з понад 30 країн світу.

Окремо обговорювалося питання надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС під час засідання Європейської Ради 23-24 червня.

"Приємно, що всі присутні тут депутати, навіть з Німеччини, підтримують надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС вже в червні. Ухвалення такого формального рішення на найближчому засіданні Європейської Ради є запорукою перемоги нашої держави у війні проти Росії", – наголосив він.

Також він закликав парламенти країн-учасниць Об'єднання визнати злочини РФ в Україні геноцидом українського народу, а РФ – державою-спонсором тероризму.

"Це не тільки питання історичної справедливості, а й важлива правова основа діяльності післявоєнного міжнародного трибуналу", – сказав він.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністерка з євроінтеграції України Ольга Стефанішина повідомила про те, що у Євросоюзі три країни-члени висловлюються проти надання Україні статусу кандидата.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також