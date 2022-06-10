"Нафтогаз" звільнив радника голови правління Діденка після оприлюднення даних про купівлю ним "Бентлі"

З НАК "Нафтогаз" звільнили радника голови правління Олега Дідненка.
У повідомленні НАК у Телеграмі зазначено, що "компанія не коментує і не несе відповідальність за особисте життя співробітників".
Сьогодні вдень народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко опублікував у facebook дані, що радник голови правління "Нафтогазу" Діденко придбав автомобіль Bentley 27 травня цього року.
Олег Діденко шість років очолював "Газ України". Юрій Вітренко після очолення правління НАК запросив Діденка бути його радником.