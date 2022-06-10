"Нафтогаз" звільнив радника голови правління Діденка після оприлюднення даних про купівлю ним "Бентлі"

У НАк додали, що не коментують особисте життя співробітників.

З НАК "Нафтогаз" звільнили радника голови правління Олега Дідненка.

У повідомленні НАК у Телеграмі зазначено, що "компанія не коментує і не несе відповідальність за особисте життя співробітників".

Сьогодні вдень народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко опублікував у facebook дані, що радник голови правління "Нафтогазу" Діденко придбав автомобіль Bentley 27 травня цього року.

Фото: Олексій Кучеренко в Facebook

Олег Діденко шість років очолював "Газ України". Юрій Вітренко після очолення правління НАК запросив Діденка бути його радником.