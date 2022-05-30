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26 арештованих облгазів Фірташа передали Нафтогазу, - ЗМІ

Процедуру передачі буде здійснювати НАЗК. 

26 арештованих облгазів Фірташа передали Нафтогазу, - ЗМІ
Фото: oilreview.kiev.ua

Кабмін передав Чорноморнафтогазу (яким управляє Нафтогаз) 26 облгазів Фірташа, на які було накладено арешт, повідомляє "РБК-Україна".

В уряді підтримали пропозицію Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і Міністерства енергетики.

Перелік арештованих активів на сайті КМУ не оприлюднили.

Процедуру передачі буде здійснювати НАЗК. А Чорноморнафтогазу, Міненергетики та Нацкомісії, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг уряд доручив "вжити відповідно до законодавства всіх дієвих заходів, спрямованих на запобігання ризику збою та/або переривання функціонування активів, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій".

Нагадаємо, 25 травня за клопотанням ДБР слідчий суддя Печерського суду Києва передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем.

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