Очільник Мінцифри розповів про результати першого під час війни з РФ відрядження.

У Варшаві для українських громадян відкрили платформу "Дія.Бізнес".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми можемо давати консультації щодо відкриття власної справи... Наша ціль - щоб українці поверталися додому. "Дія. Бізнес" буде допомагати українцям знаходити себе в нових реаліях, економічному напрямку, щоб люди заробляли гроші, поверталися в Україну і допомагали нашій економіці розвиватися", - сказав Федоров.

Він також розповів, що в Польщі відкрили інфраструктурний об'єкт для збереження бекапів (копій) деяких українських реєстрів "для того, щоб вони були в безпеці і не було жодних витоків".

"Щоб наші з вам персональні дані були в безпеці", - підкреслив очільник Мінцифри.

Він додав, що під час двотижневих зустрічей із закордонними партнерами обговорили блокування каналів російської пропаганди в Європі: "Щоб російська пропаганда перестала працювати на громадян ЄС".

Нагадаємо, нещодавно міністр повідомляв, що найближчим часом Україна може приєднатися до програми "Цифрова Європа".