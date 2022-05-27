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Федоров: У Польщі зберігатимуть бекапи українських реєстрів, а для українців у Варшаві запрацював "Дія.Бізнес"

Очільник Мінцифри розповів про результати першого під час війни з РФ відрядження.

Федоров: У Польщі зберігатимуть бекапи українських реєстрів, а для українців у Варшаві запрацював "Дія.Бізнес"
Фото: Макс Требухов

У Варшаві для українських громадян відкрили платформу "Дія.Бізнес".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми можемо давати консультації щодо відкриття власної справи... Наша ціль - щоб українці поверталися додому. "Дія. Бізнес" буде допомагати українцям знаходити себе в нових реаліях, економічному напрямку, щоб люди заробляли гроші, поверталися в Україну і допомагали нашій економіці розвиватися", - сказав Федоров.

Він також розповів, що в Польщі відкрили інфраструктурний об'єкт для збереження бекапів (копій) деяких українських реєстрів "для того, щоб вони були в безпеці і не було жодних витоків". 

"Щоб наші з вам персональні дані були в безпеці", - підкреслив очільник Мінцифри.

Він додав, що під час двотижневих зустрічей із закордонними партнерами обговорили блокування каналів російської пропаганди в Європі: "Щоб російська пропаганда перестала працювати на громадян ЄС". 

Нагадаємо, нещодавно міністр повідомляв, що найближчим часом Україна може приєднатися до програми "Цифрова Європа".

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