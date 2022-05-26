Кулеба домовився у Давосі про приїзд до Києва провідних підприємців

Про це йшлося під час розмови із президентом Світового економічного форуму Клаусом Швабом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився із президентом Світового економічного форуму в Давосі Клаусом Швабом про організацію поїздки до України провідних інвесторів.

Про це Кулеба написав у Твіттері.

Він подякував Швабу за відмінний Всесвітній економічний форум-2022, у центрі уваги якого була Україна, а також за принципове рішення виключити Росію.

“Ми домовилися організувати поїздку провідних підприємств та осіб, які приймають рішення, до Києва для вивчення проєктів відновлення та інвестиційних можливостей”, – зазначив він.

Grateful to @ProfKlausSchwab for an excellent #WEF22 with Ukraine at the spotlight and for the principled decision to exclude Russia. We agreed @wef will organize a trip of leading businesses and decision-makers to Kyiv to explore recovery projects and investment opportunities. pic.twitter.com/0J26yZXL5o — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 25, 2022

Нагадаємо, у ДавосіКулеба зустрівся з президентом Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассі, обговоривши з ним віндновлення України.