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Кулеба домовився у Давосі про приїзд до Києва провідних підприємців

Про це йшлося під час розмови із президентом Світового економічного форуму Клаусом Швабом.

Кулеба домовився у Давосі про приїзд до Києва провідних підприємців
Кулеба Шваб
Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився із президентом Світового економічного форуму в Давосі Клаусом Швабом про організацію поїздки до України провідних інвесторів.

Про це Кулеба написав у Твіттері.

Він подякував Швабу за відмінний Всесвітній економічний форум-2022, у центрі уваги якого була Україна, а також за принципове рішення виключити Росію. 

“Ми домовилися організувати поїздку провідних підприємств та осіб, які приймають рішення, до Києва для вивчення проєктів відновлення та інвестиційних можливостей”, – зазначив він.

Нагадаємо, у ДавосіКулеба зустрівся з президентом Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассі, обговоривши з ним віндновлення України.

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