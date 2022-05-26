Ті, хто радить Україні щось віддати Росії, не хочуть бачити звичайних українців, які живуть на цих територіях – Зеленський

Хоч би що робила російська держава, знаходиться хтось, хто каже: давайте врахуємо її інтереси.

Світ виявився не готовим до української сміливості. До сміливості всіх наших людей, які не поступаються Росії та продовжують захищати нашу державу.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що 24 лютого багато хто у світі навіть не вірив, що Україна зможе вистояти проти повномасштабної війни. Це було, тому що багато хто з тих, хто сумнівався, не починав навіть оцінювати Україну. Багатьом з них просто не хотілося брати до уваги Україну.

Для багатьох світових політиків, на думку Зеленського, зручно і вигідно називати тих чи інших політиків Росії «героями Достоєвського», ніби це щось їм пробачає. Розповідати про нібито історичну сферу впливу Росії. І про нібито баланс у відносинах у Європі, який без Росії нібито неможливий.

Це прозвучало цьогоріч і у Давосі. Попри тисячі російських ракет, які вдарили по Україні, попри десятки тисяч убитих українців. Попри Бучу й Маріуполь, зруйновані міста і побудовані російською державою «фільтраційні табори», у яких убивають, катують, ґвалтують і принижують, як на конвеєрі.

“Але все одно в Давосі з глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссинджер і говорить, що нібито треба віддати Росії шматок України. Щоб нібито не було відчуження Росії від Європи”, - сказав президент України.

Таке враження, додав Володимир Зеленський, що в пана Кіссинджера на календарі не 2022 рік, а 1938-й, і він думав, що говорить з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені.

Президент України нагадав, що в 1938 році, коли родина пана Кіссинджера рятувалася з нацистської Німеччини, йому було 15 років, і він все чудово розумів. І від нього тоді не чули, що треба нібито адаптуватися до нацистів замість того, щоб рятуватися від них чи боротися з ними.

Зеленський пригадав і редакційні статті в деяких західних ЗМІ про те, що нібито Україна повинна прийняти так звані важкі компроміси, віддавши територію в обмін на мир.

“І за всіма цими геополітичними міркуваннями тих, хто радить Україні щось віддати Росії, «великі геополітики» завжди не хочуть бачити звичайних людей. Звичайних українців. Мільйони тих, хто, власне, й живе на території, яку вони пропонують обміняти на ілюзію миру. Треба завжди бачити людей. І пам'ятати, що цінності – це не просто слово” - закликав Зеленський.

Саме тому, пояснив Зеленський, у нього в графіку завжди багато саме міжнародного спілкування.

Зокрема, у розмові з канцлером Австрії Негаммером президент поінформував його про ситуацію на Донбасі та в інших районах бойових дій, подякував за підтримку та домовився, що Австрія візьме на лікування наших важкопоранених військових. Доволі предметно обговорили з паном канцлером взаємодію у європейській інтеграції України.

Також відбулась розмова з президентом Ліберії, головною темою якої була протидія продовольчій кризі, яку спровокувала Російська Федерація.

Зеленський зазначив, що ЗСУ та інші захисники України протистоять надзвичайно жорсткому наступу російських військ на сході. Подекуди ворог сильно переважає технікою і кількістю солдатів.

Але влада РФ дозволила брати на контрактну службу людей старшого віку - молодих їм уже не вистачає, але бажання воювати все ж таки зберігається.

Президент України підписав сьогодні указ про нагородження 144 військовослужбовці ЗСУ державними нагородами, з них 17 – посмертно.

Крім того, Зеленський своїм указом присвоїв військове звання бригадного генерала трьом полковникам Держспецзвʼязку.

Як раніше повідомлялось, терміни закінчення війни Росії проти України залежать від декількох речей. Перша – це бажання різних сторін, зокрема обʼєднаного Заходу, щодо фінансової міцності та озброєння України.