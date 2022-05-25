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Кулеба обговорив з президентом Швейцарії відновлення України

Зустріч Кулеби з Ігнаціо Кассі відбулась у Давосі.

Кулеба обговорив з президентом Швейцарії відновлення України
Фото: Дмитро Кулеба

Очільник МЗС Дмитро Кулеба зустрівся з президентом Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми зосередилися на післявоєнній відбудові та відновленні України, які будуть ключовими темами цьогорічної конференції в Лугано", - повідомив Дмитро Кулеба.

Як раніше повідомляли, президент України Володимир Зеленський в онлайн-форматі взяв участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі і заявив, що Україна після перемоги у війні з Росією стане потужною й безпечною державою, позбудеться корупції та впливу олігархів. Він також зазначив, що повномасштабної війни не було б, якби світ дослухався до України і вжив превентивних санкцій.

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