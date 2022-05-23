Окупанти ведуть проти України дуже жорстоку тотальну війну, якої не було на Європейському континенті вже 77 років.

Всього з 24 лютого російська армія завдала по Україні 1474 ракетні удари, застосувавши 2275 різних ракет. Абсолютна більшість – по цивільних об'єктах.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що завершився розбір завалів у Десні на Чернігівщині. Тут загинули 87 людей від удару чотирьох ракет.

Зеленський додав, що за неповні три місяці було вже понад 3 тисячі авіаударів російських літаків та гвинтокрилів.

“Щоразу, коли ми говоримо нашим партнерам, що нам необхідна сучасна протиракетна зброя, сучасна бойова авіація, ми даємо не просто формальний запит. Ми говоримо про те, що цей наш запит – це реальні життя багатьох людей, які не загинули б, якби ми отримали всю ту зброю, по яку звертаємося”. - підкреслив президент України.

Він уточнив, що сьогодні, спілкуючись з учасниками Давоського форуму, говорив зокрема й про необхідність надати Україні все те, що необхідно для порятунку життів наших людей.

Зеленський розповів, що найтяжча бойова ситуація нині на Донбасі. Бахмут, Попасна, Сєвєродонецьк – на цьому напрямку окупанти зосередили найбільшу активність на цей час. Вони влаштували там бійню й намагаються знищити все живе. Ніхто не руйнував Донбас так, як роблять це зараз російські військові.

Сьогодні в Києві, у Маріїнському палаці, у Білій залі Героїв України Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» воїнам, а також рідним тих наших Героїв, які відзначені цією нагородою посмертно.

Зокрема, сестрі матроса Віталія Скакуна. Він був сапером 137-го окремого батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського. Він загинув, виконуючи бойове завдання на півдні України. Завдяки його мужності та героїзму вдалося суттєво затримати наступ сил ворога, що переважали, і врятувати сотні життів наших військових.

“У цій війні - і з 24 лютого, і з 2014 року – морські піхотинці проявили себе надзвичайно хоробро. Вони були серед тих підрозділів, які героїчно обороняли Маріуполь. Вони брали участь у багатьох важливих битвах. І сьогодні, у День морської піхоти, я висловлюю щиру подяку всім, хто захищає державу у цих військах”, - підкреслив Зеленський.

Він додав, що найближчі тижні війни будуть складними, і ми повинні це усвідомлювати. Але в нас немає жодної альтернативи, крім як боротися й перемогти. Звільнити нашу землю і наших людей, бо окупанти хочуть забрати в нас не просто щось, а все, що в нас є. Включно з правом на життя для українців.

Щоб перемогти, зазначив президент, ми маємо працювати для цього, зокрема й ті, хто в тилу.

Увечері Володимир Зеленський підписав указ про нагородження державними нагородами 161 військовослужбовця ЗСУ, з них 42 – посмертно.

Як раніше повідомлялось, Володимир Зеленський взяв участь в онлайн-форматі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, і заявив, що Україна після перемоги у війні з Росією стане потужною й безпечною державою, позбудеться корупції та впливу олігархів. Він також зазначив, що повномасштабної війни не було б, якби світ дослухався до України і вжив превентивних санкцій.