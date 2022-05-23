На Сумщині окупанти обстріляли Краснопільську громаду, - Живицький

23 травня російські окупанти обстріляли Краснопільську громаду на Сумщині.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ворог з території росії гатив з мінометів та артилерії по селу Мезенівка та околицям. Внаслідок потраплянь зайнялася пожежа на старій фермі. У житлових будинках посічені паркани, побиті вікна", - розповів Живицький.

На щастя, ніхто не постраждав.

Очільник області оприлюднив фото пошкоджень від дій загарбників.

Нагадаємо, російські війська 21 травня обстріляли територію між Харківською та Сумською областями, а також прикордонну зону Чернігівщини. Того ж дня загарбники зі систем залпового вогню стріляли по Сумському району.