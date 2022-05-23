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На Чернігівщині трактор наїхав на вибуховий пристрій, водій загинув

Трагедія сталась під час проведення польових робіт.

На Чернігівщині трактор наїхав на вибуховий пристрій, водій загинув
Фото: Пресслужба ГУ ДСНС в Україні

Сьогодні, 23 травня, на полі біля с. Киїнка Чернігівського району Чернігівської області трактор підірвався на міні. 

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України.

Карета швидкої медичної допомоги госпіталізувала водія трактора у важкому стані до лікарні. На жаль, від отриманих травм чоловік помер.

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС в Україні

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС в Україні

Піротехніки ДСНС разом з вибухотехніками Нацполіції перевірили прилеглу місцевіст та виявили ще одну протитанкову міну ТМ-62М.

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС в Україні

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС в Україні

Нагадаємо, 9 травня у Чернігівській області трактор підірвався на боєприпасі. У результаті вибуху водій отримав травму ноги.

Раніше повідомлялось, що на Бучанщині трактор натрапив на протитанкову міну, залишену окупантами. На щастя, у результаті вибуху 37-річний водій уникнув серйозних травм.

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