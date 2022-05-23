На Чернігівщині трактор наїхав на вибуховий пристрій, водій загинув

Сьогодні, 23 травня, на полі біля с. Киїнка Чернігівського району Чернігівської області трактор підірвався на міні.
Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України.
Карета швидкої медичної допомоги госпіталізувала водія трактора у важкому стані до лікарні. На жаль, від отриманих травм чоловік помер.
Піротехніки ДСНС разом з вибухотехніками Нацполіції перевірили прилеглу місцевіст та виявили ще одну протитанкову міну ТМ-62М.
Нагадаємо, 9 травня у Чернігівській області трактор підірвався на боєприпасі. У результаті вибуху водій отримав травму ноги.
Раніше повідомлялось, що на Бучанщині трактор натрапив на протитанкову міну, залишену окупантами. На щастя, у результаті вибуху 37-річний водій уникнув серйозних травм.