У Чернігівській області трактор підірвався на боєприпасі. У результаті вибуху водій отримав травму ноги.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"19 травня близько 12:00 до оперативно-координаційного центру ДСНС області надійшло повідомлення, що в лісовому масиві в Чернігівському районі, трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого стався вибух. Водій отримав травму ноги, його доставлено до Чернігівської обласної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Для перевірки місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів до місця події виїхав розрахунок групи піротехнічних робіт ДСНС. Під час обстеження прилеглої території інших боєприпасів не знайшли.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Рятувальники попереджають, що зараз небезпечно:

з'їжджати на узбіччя доріг;

ходити в ліс, на водойми, поля, де проводились бойові дії;

наближатися до розбитої ворожої техніки;

заходити до покинутих споруд та будинків.

Якщо ж ви помітили підозрілий предмет - не можна до нього наближатися, а треба телефонувати на лінію - 101.

Нагадаємо, раніше на Бучанщині трактор натрапив на протитанкову міну, залишену окупантами. На щастя, у результаті вибуху 37-річний водій уникнув серйозних травм.