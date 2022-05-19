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"Русское радио" в Україні змінило назву на "Радіо Байрактар"

Сьогодні Нацрада з питань телебачення та радіомовлення розглянула низку питань.

"Русское радио" в Україні змінило назву на "Радіо Байрактар"
Фото: play.tavr.media

Радіостанція "Русское Радио", яка мовить із Києва, змінила свої позивні на "Радіо Байрактар".

Про це повідомляє Національна рада з питань телебачення та радіомовлення, інформує "Цензор.НЕТ".

"ТОВ "ТРО "Русское Радио" – Україна" (позивні "Русское Радио"), м. Київ, змінило свої позивні. Тепер в ефірі ця радіостанція звучатиме як "Радіо Байрактар", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні, 19 травня, Нацрада розглянула низку питань, які визначила як нагальні і невідкладні на цей час. Загалом у порядку денному було 60 питань.

Нагадаємо, 27 лютого група радіостанцій TAVR Media відмовилась від "Русского радио Україна". У компанії також заявили, що, окрім зміни назви, також планується суттєве переформатування радіостанції.

"Русское радио" мовило в Україні з 2001 року.

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