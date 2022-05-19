Проєкт "Український свідок" опублікував відео з наслідками наступу Росії на Луганщині та спроби форсувати річку Сіверський Донець.

На відео - залишки російських танків. Українські військові показують ціле кладовище техніки з характерною символікою — Z, O та V.

"Ось тут ми є**шились", - каже один військовий.

5 травня окупаційні війська силами танкового полку почали наступальну операцію. Їхньою метою було захопити трасу Лисичанськ – Бахмут і обмежити сполучення українських військ з Луганською областю.

Бойові дії зосередилися на околицях Білогорівки, у результаті чого окупанти знищили населений пункт майже повністю. Також вони завдали авіаудару по школі, в якій перебувало близько 90 людей.

Операція тривала до 12 травня і закінчилася провалом: росіяни втратили більш ніж 70 одиниць техніки, серед них танки, БМП і БТРи. Втрати особового складу налічують близько 485 людей вбитими або пораненими.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 19 травня українські війська знищили 1254 російські танки.

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