Збитки через окупантів у зоні відчуження ЧАЕС перевищили 2,5 млрд грн

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів фіксує злочини, які спричиняє Росія українським екосистемам. У Чорнобильській зоні окупанти намагалися вчинити акти ядерного тероризму. В унікальному заповідному комплексі Чорнобиля вогнем знищено майже 12 тисяч га. Частина екосистеми втрачена назавжди.

Про це на брифінгу повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, передає кореспондент LB.ua.

"З перших днів війни Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів працює над тим, щоб зафіксувати всі злочини, які сьогодні держава-агресор скоює проти наших екосистем. З перших днів війни увага була прикута до Чорнобильської зони, де рашисти намагалися вчинити акти ядерного тероризму. Вони завдали дуже багато шкоди нашому біосферному Чорнобильському заповіднику, який є вкрай важливим об’єктом заповідного фонду. На сьогодні попередні збитки, заподіяні зоні відчуження, перевищують понад 2,5 млрд грн", - заявив він.

За його словами, окупанти вивели з ладу систему контролю радіаційного стану.

"Ми втратили доступ до інформації про радіаційний фон у зоні відчуження. Наразі вже частина постів відновила свою роботу. Ми працюємо над тим, щоб в онлайн-форматі передавати інформацію кожному українцю. Вони знищили новітню центрально-аналітичну лабораторію міста Чорнобиль. Це майже 100 одиниць сучасного обладнання. Аналогів цього обладнання немає в Європі. Вони розграбували та знищили багато іншої комп’ютерної техніки. Ми працюємо над її відновленням", - додав Стрілець.

Міністр наголосив, що в унікальному заповідному комплексі Чорнобиля вогнем знищено майже 12 тисяч га.

"Це величезні втрати для флори та фауни. Ми розуміємо, що частину екосистеми ми втратили назавжди", - зазначив він.

Крім того, окупанти після себе залишили велику кількість боєприпасів, замінували територію. Нині працівники ДСНС разом зі співробітниками зони відчуження працюють над розмінуванням.

Екологічні злочини фіксують щодня. За оцінками міністерства, це перший за всю новітню історію збройний конфлікт з такою величезною кількістю фактів завдання шкоди довкіллю.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з питань атомної енергетики (МАГАТЕ) планує нову місію на ЧАЕС. Директор агентства Рафаель Маріано Ґроссі повідомив, що після його попередніх візитів на Чорнобильську та Південноукраїнську АЕС організація має "чітку картину" потреб України.

Раніше Ґроссі заявив, що російські ракети над атомними електростанціями в Україні можуть спричинити ядерну аварію.