Проросійські хакери атакували урядові сайти Італії

Проросійські хакери атакували сайти декількох державних інституцій та міністерств Італії. Напад відбувся увечері четверга. За ним стоїть угруповання, відоме як Killnet, пише The Guardian із посиланням на групу кіберзахисту Yarix та італійську поліцію.

Вранці 20 травня доступу все ще не було до сайтів Міністерства закордонних справ Італії та його національної асоціації магістрів.

Аналогічна атака була скоєна 11 травня, а минулими вихідними поліція повідомила про запобігання кібернападу на останніх етапах конкурсу "Євробачення".

Killnet – це угруповання російських хакерів, яке вирішило "оголосити війну" урядам кількох країн, які підтримують Україну.