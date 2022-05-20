Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Прикордонники затримали росіянку, яка намагалася потрапити в Україну як "паломниця"
Прикордонники затримали росіянку, яка намагалася потрапити в Україну як "паломниця"
Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
Збройні сили вразили 90 ворожих цілей на півдні України
Збройні сили вразили 90 ворожих цілей на півдні України
Яку вигоду отримує Китай від російсько-української війни
Яку вигоду отримує Китай від російсько-української війни
"Український свідок" показав наслідки форсування росіянами річки Сіверський Донець
"Український свідок" показав наслідки форсування росіянами річки Сіверський Донець
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
У США готують 155 мм гаубиці до відправлення в Україну
У США готують 155 мм гаубиці до відправлення в Україну
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія готує провокації на Сумщині з використанням "блукаючих мінометів"

Ворожа пропаганда знову намагається перекласти на ЗСУ відповідальність за обстріли цивільної інфраструктури.

Росія готує провокації на Сумщині з використанням "блукаючих мінометів"
Фото: facebook.com/DPSUkraine

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України повідомив про підготовку Росією провокацій у Сумській області. Ворожа пропаганда знову намагається перекласти на ЗСУ відповідальність за обстріли цивільної інфраструктури.

За даними ЦПДдля виправдання обстрілів житлових будинків окупантами міноборони РФ дезінформує про провокації начебто з боку українських військових.

За легендою Кремля, на Сумщині з прикордонних населених пунктів українські військові начебто "планують обстріляти територію РФ". Тому, як виправдовується міноборони Росії, армії РФ доведеться відповісти на провокацію.

Враховуючи підступність окупантів, Центр протидії дезінформації закликає мешканців Сумщини бути особливо уважними та не нехтувати сигналами тривоги. 

Нагадаємо, ворог зі своєї території регулярно обстрілює прикордонні райони Сумщини. 17 травня під прикриттям вогню російські ДРГ намагалися прорватися на територію України в районі Середино-Буди на Сумщині. Завдяки українським військовим спроба була невдалою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також