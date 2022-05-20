Росія готує провокації на Сумщині з використанням "блукаючих мінометів"

Ворожа пропаганда знову намагається перекласти на ЗСУ відповідальність за обстріли цивільної інфраструктури.

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України повідомив про підготовку Росією провокацій у Сумській області. Ворожа пропаганда знову намагається перекласти на ЗСУ відповідальність за обстріли цивільної інфраструктури.

За даними ЦПД, для виправдання обстрілів житлових будинків окупантами міноборони РФ дезінформує про провокації начебто з боку українських військових.

За легендою Кремля, на Сумщині з прикордонних населених пунктів українські військові начебто "планують обстріляти територію РФ". Тому, як виправдовується міноборони Росії, армії РФ доведеться відповісти на провокацію.

Враховуючи підступність окупантів, Центр протидії дезінформації закликає мешканців Сумщини бути особливо уважними та не нехтувати сигналами тривоги.

Нагадаємо, ворог зі своєї території регулярно обстрілює прикордонні райони Сумщини. 17 травня під прикриттям вогню російські ДРГ намагалися прорватися на територію України в районі Середино-Буди на Сумщині. Завдяки українським військовим спроба була невдалою.