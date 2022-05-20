З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила близько 28,7 тис. військових, 200 осіб – за останню добу.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 20 травня склали:
- танки ‒ 1 263 (+9) од.;
- бойові броньовані машини ‒ 3 090 (+27) од;
- артилерійські системи – 596 (+1) од.;
- РСЗВ – 200 (+1) од.;
- засоби ППО – 93 (+0) од.;
- літаки – 204 (+1) од., гелікоптерів – 168 (+1) од.;
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 460 (+5);
- Крилаті ракети – 103 (+0);
- кораблі/катери – 13 (+0) од.;
- автомобільна техніка і автоцистерни – 2162 (+5) од., спецтехніка – 43 (+0).
Нагадаємо, Росія веде наступ у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєвєродонецьк. На Донецькому напрямку вона активізувала минулої доби наступальні та штурмові дії, щоби покращити тактичне становище. Ворог стріляв з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації, аби зруйнувати фортифікаційні споруди наших підрозділів уздовж усієї лінії зіткнення.