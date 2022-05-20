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РФ втратила у війні з Україною близько 28700 військових, – Генштаб

Найбільших втрат супротивник зазнав на Бахмутському напрямку. 

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила близько 28,7 тис. військових, 200 осіб – за останню добу. 

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 20 травня склали: 

  • танки ‒ 1 263 (+9) од.;
  • бойові броньовані машини ‒ 3 090 (+27) од;
  • артилерійські системи – 596 (+1) од.;
  • РСЗВ – 200 (+1) од.;
  • засоби ППО – 93 (+0) од.;
  • літаки – 204 (+1) од., гелікоптерів – 168 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 460 (+5);
  • Крилаті ракети – 103 (+0);
  • кораблі/катери – 13 (+0) од.;
  • автомобільна техніка і автоцистерни – 2162 (+5) од., спецтехніка – 43 (+0).

Нагадаємо, Росія веде наступ у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєвєродонецьк. На Донецькому напрямку вона активізувала минулої доби наступальні та штурмові дії, щоби покращити тактичне становище. Ворог стріляв з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації, аби зруйнувати фортифікаційні споруди наших підрозділів уздовж усієї лінії зіткнення.

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