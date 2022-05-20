З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила близько 28,7 тис. військових, 200 осіб – за останню добу.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 20 травня склали:

танки ‒ 1 263 (+9) од.;

бойові броньовані машини ‒ 3 090 (+27) од;

артилерійські системи – 596 (+1) од.;

РСЗВ – 200 (+1) од.;

засоби ППО – 93 (+0) од.;

літаки – 204 (+1) од., гелікоптерів – 168 (+1) од.;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 460 (+5);

Крилаті ракети – 103 (+0);

кораблі/катери – 13 (+0) од.;

автомобільна техніка і автоцистерни – 2162 (+5) од., спецтехніка – 43 (+0).

Нагадаємо, Росія веде наступ у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєвєродонецьк. На Донецькому напрямку вона активізувала минулої доби наступальні та штурмові дії, щоби покращити тактичне становище. Ворог стріляв з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації, аби зруйнувати фортифікаційні споруди наших підрозділів уздовж усієї лінії зіткнення.