New York Times оприлюднила нові докази звірств окупантів у Бучі

На записах очевидців і вуличних камер зафіксовано, як росіяни вели на розстріл мирних мешканців.

Газета New York Times оприлюднила нові відеодокази звірств російських окупантів у Бучі Київської області. На записах від 4 березня зафіксовано, як росіяни вишикували в колони полонених мирних мешканців перед тим, як убити їх. Один чоловік був у яскравій синій кофті.

Девʼятьох чоловіків окупанти взяли в заручники просто з домівок. Їх зібрали в одному місці, примусили вишикуватися один за одним, потім – лягти на землю. Після цього запис уривається, але свідки розповіли журналістам, що було далі.

Фото: New York Times Окупант у Бучі

Фото: New York Times Окупант у Бучі

Фото: New York Times Окупант у Бучі

Фото: New York Times Окупант у Бучі

"Вісім очевидців розповіли The Times, що відбулося потім. Солдати відвели чоловіків за сусідню офісну будівлю, яку росіяни захопили та перетворити на імпровізовану базу. Були постріли. Полонені не повернулися", – зазначили журналісти.

Відео з безпілотника, зняте 5 березня, доводить правдивість слів свідків. На ньому зафіксовано трупи, які лежали біля офісної будівлі на вулиці Яблунській, а поруч із ними чатували двоє російських військових. Один мертвий чоловік був одягнений у примітну синю кофту.

"Тижневе розслідування, проведене The Times, дає нові докази, зокрема три відеоролики, того, як російські десантники схопили та умисно стратили чоловіків, сфотографованих у дворі, що прямо вказує на причетність цих сил до можливого воєнного злочину", – додали журналісти.

Окупанти обшукували в Бучі будинок за будинком. Потім вони вигнали з будинків усіх чоловіків, оглянули їх на предмет татуювань, що могли б свідчити про приналежність до військових, і примусили йти до своєї бази, облаштованої на Яблунській, 144, в офісній будівлі.

Чоловікам завʼязали руки і поставили їх на коліна. Після цього застрелили першого – 28-річного Віталія. Потім завели всередину своєї бази іншого – Андрія. Його допитали, побили, потім убили.

Журналістам вдалося ідентифікувати, ким були загиблі. Це чоловіки та батьки, працівники продуктових магазинів і заводів. Майже всі вони жили за кілька хвилин ходу від двору, в якому потім опинилися їхні тіла.

Нагадаємо, в Бучі, як і в інших окупованих населених пунктах, росіяни вбивали, катували та ґвалтували цивільне населення, включно з дітьми та літніми людьми. Кремль заперечує причетність своїх солдатів до цього, однак численні докази, зібрані і українськими силами, і міжнародними, свідчать про звірства окупантів і вчинення ними воєнних злочинів.