New York Times оприлюднила нові докази звірств окупантів у Бучі

Газета New York Times оприлюднила нові відеодокази звірств російських окупантів у Бучі Київської області. На записах від 4 березня зафіксовано, як росіяни вишикували в колони полонених мирних мешканців перед тим, як убити їх. Один чоловік був у яскравій синій кофті.
Девʼятьох чоловіків окупанти взяли в заручники просто з домівок. Їх зібрали в одному місці, примусили вишикуватися один за одним, потім – лягти на землю. Після цього запис уривається, але свідки розповіли журналістам, що було далі.
"Вісім очевидців розповіли The Times, що відбулося потім. Солдати відвели чоловіків за сусідню офісну будівлю, яку росіяни захопили та перетворити на імпровізовану базу. Були постріли. Полонені не повернулися", – зазначили журналісти.
Відео з безпілотника, зняте 5 березня, доводить правдивість слів свідків. На ньому зафіксовано трупи, які лежали біля офісної будівлі на вулиці Яблунській, а поруч із ними чатували двоє російських військових. Один мертвий чоловік був одягнений у примітну синю кофту.
"Тижневе розслідування, проведене The Times, дає нові докази, зокрема три відеоролики, того, як російські десантники схопили та умисно стратили чоловіків, сфотографованих у дворі, що прямо вказує на причетність цих сил до можливого воєнного злочину", – додали журналісти.
Окупанти обшукували в Бучі будинок за будинком. Потім вони вигнали з будинків усіх чоловіків, оглянули їх на предмет татуювань, що могли б свідчити про приналежність до військових, і примусили йти до своєї бази, облаштованої на Яблунській, 144, в офісній будівлі.
Чоловікам завʼязали руки і поставили їх на коліна. Після цього застрелили першого – 28-річного Віталія. Потім завели всередину своєї бази іншого – Андрія. Його допитали, побили, потім убили.
Журналістам вдалося ідентифікувати, ким були загиблі. Це чоловіки та батьки, працівники продуктових магазинів і заводів. Майже всі вони жили за кілька хвилин ходу від двору, в якому потім опинилися їхні тіла.
Нагадаємо, в Бучі, як і в інших окупованих населених пунктах, росіяни вбивали, катували та ґвалтували цивільне населення, включно з дітьми та літніми людьми. Кремль заперечує причетність своїх солдатів до цього, однак численні докази, зібрані і українськими силами, і міжнародними, свідчать про звірства окупантів і вчинення ними воєнних злочинів.