Залужний узяв участь у засіданні головнокомандувачів Військового комітету НАТО

Головнокомандувач ЗСУ розповів про перебіг війни і наголосив, що відповідь країні-агресору має бути консолідованою.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО на рівні начальників штабів у форматі з Україною.

Про це Залужний повідомив у своєму Facebook.

"Наголосив, що наш народ платить надзвичайно високу ціну за свободу і європейський вибір, а Європа переживає найбільшу безпекову кризу з часів Другої світової війни. Повторив свої слова на засіданні Військового комітету НАТО в січні минулого року - відповідь агресору має бути консолідованою", - зазначив головнокомандувач.

Він підкреслив, що українській армії вдалося відібрати в росіян стратегічну ініціативу, завдати чималих втрат окупантам і змусити їх відмовитися від головної мети - захоплення Києва.

"Сьогодні ми не лише ведемо оборону. Нами проведено низку успішних контрнаступальних дій. Вдалося розблокувати Харків і Миколаїв, ведуться бої на Херсонському напрямку... Ми знищили флагманський крейсер "Москва", нанесли ураження ще трьом потужним кораблям, які складають основу Чорноморського флоту РФ. Але росіяни підтримують високу інтенсивність ракетних обстрілів, у середньому 10-14 балістичних і крилатих ракет на добу", - розповів Залужний.

Під час засідання головнокомандувачів Військового комітету НАТО згадали і про захисників Маріуполя. Валерій Залужний наголосив, що вони "своїми героїчними діями стримали багатотисячне угруповання противника і дали нам можливість обладнати оборонні рубежі на інших напрямках".

Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Головнокомандувач ЗСУ додав, що нині збройна боротьба є комплексною, вона передбачає поєднання операцій, для яких потрібні сучасне високоточне далекобійне озброєння, ефективні системи ППО та ПРО.

Залужний також згадав про звірства російських окупантів в Україні.

"Якби були живі наші діди, які воювали в Другу світову війну, побачивши те, що відбувається в Україні, вони заплакали б. Методи нацистів не змінилися. Це тотальне знищення цивільних об’єктів, убивства мирних людей, це гуманітарна катастрофа, унеможливлення постачання гуманітарних вантажів. Противник чудово розумів і розуміє, що він коїть. Перехоплення розмов російського військового командування підтверджують, що вони робили все це свідомо", - наголосив головнокомандувач.

Також він подякував партнерам за надану допомогу Україні.

Нагадаємо, в Генштабі повідомили, що деморалізована російська армія в багатьох випадках безуспішно атакує ЗСУ і зазнає втрат.

А на маріупольській Азовсталі залишилася частина українських захисників, які виконують завдання.