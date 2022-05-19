"Але ми маємо розуміти, що Росія завжди буде поруч. І, можливо, завжди буде загрозою".

Президент Володимир Зеленський звернувся до студентів і ректорів українських закладів вищої освіти.

У своєму зверненні глава держави підкреслив, що нині Україна "перебуває в такій ситуації, коли ми можемо обрати для неї таке майбутнє, як ми вирішимо".

"Це великі можливості, це час визначати, у якій Україні ви хочете жити. Тож перше моє запитання до вас сьогодні саме про це: якою має бути наша держава? І це питання логічно продовжується низкою пов'язаних запитань. Чи хочете ви жити саме в Україні? Чи очікуєте ви від України змін, щоби жити саме тут? Або, навпаки, вважаєте, що наша країна вже має все, щоби саме ви жили саме тут,", - сказав Зеленський під час онлайн-зустрічі зі студентами й ректорами.

Він підкреслив, що попри сміливі плани перебудови держави потрібно розуміти, що "Росія завжди буде поруч. І, можливо, завжди буде загрозою".

Зеленський наголосив, що попри ставлення світу до України важливо "що ми самі думаємо про себе. Що наші люди відчувають про нашу державу... Якою має бути Україна, щоби ви були впевнені, що зможемо захиститись від будь-якої загрози?".

Глава держави також заторкнув питання внеску кожної людини в національну безпеку України.

"Якщо хтось із вас особисто не готовий чи не готова захищати державу – добре, то скажіть чому? Можливо, ви бачите такий свій інший внесок у спільну національну безпеку, який є дійсно особливим? Можливо, це щось у галузі кібербезпеки. Можливо, ви хотіли би долучитися певною формою волонтерства. Можливо, як майбутні бізнесмени чи науковці – ви бачите для себе якийсь інший варіант", - запитав Зеленський.

Він наголосив, що нинішня війна з Росією - це війна за незалежність.

"Можна сказати, що це відкладена війна. Відкладена на 30 років, враховуючи те, як ми отримали незалежність в 1991-му. Або й на сотні років, враховуючи попередню історію нашої великої держави. Я не маю сумніву, що ми виборемо незалежність. І це буде в нашій історії так само, як в інших країн, які боролися за незалежність і перемогли. Які перестали бути прохачами і стали субʼєктами. Справжніми господарями свого життя і свого майбутнього", - підкреслив Президент.

Він закликав пам'ятати про тих, хто віддав своє життя за можливість залишатися вільними. "Ціна усього цього – це десятки тисяч життів. Життів усіх, хто був убитий ворогом. Десятки тисяч. За незалежність. І за можливість кожного і кожної з вас обрати, як жити і в якій Україні", - додав Зеленський.