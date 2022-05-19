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Росіяни обстрілюють житлові будинки Сєвєродонецька, уже відомо про 12 загиблих, - Гайдай

Кількість поранених сягнула понад чотири десятки.

Росіяни обстрілюють житлові будинки Сєвєродонецька, уже відомо про 12 загиблих, - Гайдай
Фото: Telegram/Сергій Гайдай

Унаслідок нинішніх ворожих обстрілів у Сєвєродонецьку вже загинуло 12 жителів.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Орки від самого ранку почали хаотично розстрілювати обласний центр з важкого озброєння. Обстріли тривають і зараз. Здебільшого - цілеспрямовані влучання саме по житлових будинках. Дані щодо загиблих та постраждалих ще уточнюються, адже обстежити територію під обстрілами неможливо", - розповів Гайдай.

За його словами, понад 40 жителів міста отримали поранення, їм уже надають медичну допомогу.

Нагадаємо, бійці Сил спеціальних операцій України разом з нацгвардійцями та бійцями СБУ підірвали міст на Луганщині, щоби стримати наступ ворожих військ на Сєвєродонецьк.

16 травня внаслідок ворожих обстрілів загинуло щонайменше 10 жителів міста.

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