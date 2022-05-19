Росіяни обстрілюють житлові будинки Сєвєродонецька, уже відомо про 12 загиблих, - Гайдай

Унаслідок нинішніх ворожих обстрілів у Сєвєродонецьку вже загинуло 12 жителів.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Орки від самого ранку почали хаотично розстрілювати обласний центр з важкого озброєння. Обстріли тривають і зараз. Здебільшого - цілеспрямовані влучання саме по житлових будинках. Дані щодо загиблих та постраждалих ще уточнюються, адже обстежити територію під обстрілами неможливо", - розповів Гайдай.
За його словами, понад 40 жителів міста отримали поранення, їм уже надають медичну допомогу.
Нагадаємо, бійці Сил спеціальних операцій України разом з нацгвардійцями та бійцями СБУ підірвали міст на Луганщині, щоби стримати наступ ворожих військ на Сєвєродонецьк.
16 травня внаслідок ворожих обстрілів загинуло щонайменше 10 жителів міста.