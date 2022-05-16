"Найбільше дісталося медмістечку, прилетіло майже в кожен корпус Сєвєродонецької лікарні".

Російські окупанти безупинно обстрілюють Сєвєродонецьк. Унаслідок ворожих обстрілів загинуло щонайменше 10 жителів.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Пошкоджено будинки, знову обстріляли лікарню. Щонайменше 10 загиблих. орки цілий день ведуть прицільний вогонь по місту. Найбільше дісталося медмістечку, прилетіло майже в кожен корпус Сєвєродонецької лікарні", - розповів Гайдай.

За словами очільника Луганщини, окупанти влучили також у науково-виробниче підприємство. Хаотично обстріляні багатоповерхівки в різних районах обласного центру.

Фото: Telegram/Сергій Гайдай

"Перевірити місцевість наразі вкрай складно через нові обстріли", - додав Гайдай.

Він закликав жителів області постійно перебувати в укриттях.

Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку, лише за один вечір поранень зазнали 9 мирних мешканців.

14 травня військові РФ одинадцять разів обстріляли місто. В результаті після чергового прильоту полум'я охопило один із виробничих цехів підприємства "Азот".