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​На Київщині відновили водопостачання в усіх населених пунктах, - Кулеба

Без централізованого водопостачання залишаються лише окремі житлові будинки Гостомеля.

​На Київщині відновили водопостачання в усіх населених пунктах, - Кулеба
Фото: kyivcity.gov.ua

Водопостачання вже підведено і відновлено в усіх населених пунктах Київської області.

Про це повідомив керівник гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба.

"Без централізованого водопостачання залишаються лише окремі житлові будинки у смт Гостомель через відсутність електропостачання", - додав Кулеба.

За його словами, для відновлення постачання електроенергії закупили кілометр магістрального електрокабелю. Тривають роботи з підключення до води окремих житлових будинків в кожному населеному пункті.

Нагадаємо, близько 90% підприємців Київщини планують відновлювати роботу в області.

У Мощуні (селищі, де через війну не вцілів жоден будинок) відновили газопостачання.

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