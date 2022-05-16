​На Київщині відновили водопостачання в усіх населених пунктах, - Кулеба

Без централізованого водопостачання залишаються лише окремі житлові будинки Гостомеля.

Водопостачання вже підведено і відновлено в усіх населених пунктах Київської області.

Про це повідомив керівник гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба.

"Без централізованого водопостачання залишаються лише окремі житлові будинки у смт Гостомель через відсутність електропостачання", - додав Кулеба.

За його словами, для відновлення постачання електроенергії закупили кілометр магістрального електрокабелю. Тривають роботи з підключення до води окремих житлових будинків в кожному населеному пункті.

Нагадаємо, близько 90% підприємців Київщини планують відновлювати роботу в області.

У Мощуні (селищі, де через війну не вцілів жоден будинок) відновили газопостачання.