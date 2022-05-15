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44 великі підприємства були повністю зруйновані на Київщині через бойові дії, - Кулеба

Влада готує програму, яка "буде фактично дотувати бізнес для того, щоб вони поверталися".

44 великі підприємства були повністю зруйновані на Київщині через бойові дії, - Кулеба
Фото: kyivcity.gov.ua

Через бойові дії в Київській області було зруйновано 44 великі підприємства.

Про це повідомив керівник гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба.

"Це великі підприємства, які наповнювали наш бюджет. І ми зараз готуємо програму, яка буде фактично дотувати бізнес для того, щоб вони поверталися", - сказав Кулеба.

Він підкреслив, що близько 90% підприємців заявили, що "будуть відновлюватися в Київській області. Ми будемо максимум їм сприяти і йти назустріч". 

Нагадаємо, наприкінці березня Мінекономіки отримало від підприємств 1164 заявки на релокацію до західних областей.

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