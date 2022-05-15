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У Сєвєродонецьку більшає охочих евакуюватися, - Гайдай

Нині вдалося вивезти 10 жителів, з них 4 - діти і двоє маломобільних.

У Сєвєродонецьку більшає охочих евакуюватися, - Гайдай
Сергей Гайдай
Фото: loga.gov.ua

Через погрози російських окупантів і руйнування будинків збільшилася кількість охочих евакуюватися із Сєвєродонецька.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Вивезли 10 людей, з них чотири дитини та двоє маломобільних У Сєвєродонецьку сьогодні неспокійно. Орки лякають населення та руйнують будинки. Охочих виїхати більшає", - зазначив Гайдай.

Фото: Telegram/Сергій Гайдай

Він додав, що автомобіль патрульних, які допомагали з евакуацією. Потрапив під ворожий обстріл.

"На щастя, без постраждалих, швидко проскочили. Сєвєродончани вже в безпеці. Дякую Патрульній поліції Луганської області, що Ви знову в строю, ми чекали", - підкреслив очільник Луганщини.

Нагадаємо, із Сєвєродонецька Луганської області 14 травня вперше за довгий час вивезли 17 цивільних.

А 15 травня з Донеччини поїде один евакуаційний потяг.

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