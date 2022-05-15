У Сєвєродонецьку більшає охочих евакуюватися, - Гайдай

Через погрози російських окупантів і руйнування будинків збільшилася кількість охочих евакуюватися із Сєвєродонецька.
Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Вивезли 10 людей, з них чотири дитини та двоє маломобільних У Сєвєродонецьку сьогодні неспокійно. Орки лякають населення та руйнують будинки. Охочих виїхати більшає", - зазначив Гайдай.
Він додав, що автомобіль патрульних, які допомагали з евакуацією. Потрапив під ворожий обстріл.
"На щастя, без постраждалих, швидко проскочили. Сєвєродончани вже в безпеці. Дякую Патрульній поліції Луганської області, що Ви знову в строю, ми чекали", - підкреслив очільник Луганщини.
Нагадаємо, із Сєвєродонецька Луганської області 14 травня вперше за довгий час вивезли 17 цивільних.
А 15 травня з Донеччини поїде один евакуаційний потяг.