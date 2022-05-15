Багато людей середнього віку помирає зараз у Маріуполі, - Андрющенко

Маріупольці повідомляють про нетиповий рівень смертності в місті.

Про це повідомив у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Багато людей середнього віку помирає. Рівень смертності такий, що на місці ексгумованих могил біля будинків одразу виникають нові. Сумний потік смерті не спадає. Люди гинуть не від обстрілів, а наслідків окупації. Нервові зриви, відсутність медичного сервісу, антисанітарія та знищений імунітет через голод", - написав Андрющенко.

За його словами, лише загальна евакуація і допуск гуманітарної допомоги з боку України здатні врятувати мешканців міста.

Нагадаємо, що жителі Маріуполя потерпають від нестачі питної води. У пунктах розливу – величезні черги, але навіть там води не вистачає на всіх.

Також окупаційна влада зробила спробу відновити електрику в Центральному районі Маріуполя. Внаслідок замикань виникло багато пожеж у розтрощених квартирах.