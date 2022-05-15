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НАТО повинно негайно надати українцям артилерію, - Трасс

За її словами, Путін повинен зіткнутися з тривалою поразкою.

НАТО повинно негайно надати українцям артилерію, - Трасс
Фото: ЕРА/UPG

Країни НАТО домовились підтримувати Україну далі, щоб допомогти їй «витіснити Росію».

Про це заявила глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс, передає Укрінформ.

«Путін повинен зіткнутися з тривалою поразкою в Україні, Росію потрібно стримати, і така агресія ніколи не повинна повторюватися… Союзники повинні підтримати перехід України на стандартне обладнання НАТО, негайно надавши артилерію, навчання та необхідний досвід», - наголосила Трасс після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Берліні.

Зазначимо, що засідання НАТО - Берлінський формат є новим неформальним раундом переговорів 30 членів Альянсу. Це вже третя щорічна зустріч очільників МЗС країн НАТО.

Нагадаємо, що українські захисники вже активно використовують техніку та озброєння, надані партнерами. Зокрема, тренування проходять на американських БТР М113, що вже стоять на озброєнні українських піхотинців.

Також головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як українські артилеристи працюють на американських гаубицях типу М777 калібру 155 мм.

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