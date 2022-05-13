​Українська артилерія псує наступальні зусилля Росії, – Пентагон

Українська артилерія заважає Росії просуватися на Донбасі.

Про це у ході закритого брифінгу заявив високопоставлений представник Пентагону, повідомляє CNN. У якості прикладу невдач російської армії він назвав спробу форсування річки Сіверський Донець, у ході якого окупанти зазнали значних втрат.

За словами представника Пентагону, між Ізюмом і Слов’янськом точаться інтенсивні бої, однак росіянам не вдалося досягти особливого прогресу. При цьому вони мають певні «поступові» успіхи на захід від Попасної.

Чиновник також додав, що переважна більшість із 89 гаубиць M777, які США передали Україні, знаходяться в бою на лінії фронту.

Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

«Відгуки, які ми отримуємо від українських артилеристів, дуже позитивні щодо корисності M777», – сказав представник Пентагону, додавши що 370 українських військових пройшли навчання з використання гаубиць.

Нагадаємо, сьогодні головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний оприлюднив фото застосування М777 на фронті.