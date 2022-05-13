Росія завдала ударів по Новгороду-Сіверському, є жертви
Росія завдала ударів по Новгороду-Сіверському, є жертви
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
Через підриви переправи на Сіверському Донці окупанти втратили понад 70 одиниць техніки і тікали вплав
Через підриви переправи на Сіверському Донці окупанти втратили понад 70 одиниць техніки і тікали вплав
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
Війська РФ наступають на п'ятьох напрямках: міноборони Британії опублікувало мапу бойових дій
Війська РФ наступають на п'ятьох напрямках: міноборони Британії опублікувало мапу бойових дій
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
ГоловнаСвіт

​Українська артилерія псує наступальні зусилля Росії, – Пентагон

Українські артилеристи оцінили американські гаубиці M777.

​Українська артилерія псує наступальні зусилля Росії, – Пентагон
Фото: facebook.com/CinCAFU

Українська артилерія заважає Росії просуватися на Донбасі. 

Про це у ході закритого брифінгу заявив високопоставлений представник Пентагону, повідомляє CNN. У якості прикладу невдач російської армії він назвав спробу форсування річки Сіверський Донець, у ході якого окупанти зазнали значних втрат. 

За словами представника Пентагону, між Ізюмом і Слов’янськом точаться інтенсивні бої, однак росіянам не вдалося досягти особливого прогресу. При цьому вони мають певні «поступові» успіхи на захід від Попасної.

Чиновник також додав, що переважна більшість із 89 гаубиць M777, які США передали Україні, знаходяться в бою на лінії фронту. 

Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

«Відгуки, які ми отримуємо від українських артилеристів, дуже позитивні щодо корисності M777», – сказав представник Пентагону, додавши що 370 українських військових пройшли навчання з використання гаубиць.

Нагадаємо, сьогодні головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний оприлюднив фото застосування М777 на фронті.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , ,
Читайте також