Шольц зателефонував Путіну і пояснив йому, що в Україні жодних "нацистів" немає

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну і закликав його якнайшвидше домогтися припинення війни в Україні, до покращення гуманітарної ситуації та прогресу в пошуку дипломатичного вирішення конфлікту.

Про це Шольц написав у своєму Twitter.

Він також наголосив, що жодних нацистів при владі в Україні немає.

"Три речі із сьогоднішньої довгої телефонної розмови з Путіним: в Україні має бути припинення вогню якнайшвидше. Твердження, що там правлять нацисти, – хибне. І я вказав на відповідальність Росії за глобальну продовольчу ситуацію", – заявив Шольц.

Drei Dinge aus meinem heutigen langen Telefonat mit #Putin: Es muss schnellstmöglich einen Waffenstillstand in der #Ukraine geben. Die Behauptung, dass dort Nazis herrschen, ist falsch. Und ich habe ihn auf die Verantwortung Russlands für die globale Lebensmittellage hingewiesen. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 13, 2022

Пресслужба Кремля зі свого боку повідомила, що в розмові з канцлером Путін поскаржився, що переговори між Україною та РФ нібито заблоковані Києвом. Він також знову говорив про "захист Донбасу", намагаючись виправдати війну в Україні, а також заявив про нібито порушення міжнародного гуманітарного права з боку захисників Маріуполя.

Нагадаємо, тема "руского міра" та "захисту" російськомовного населення часто порушується у пропаганді в росЗМІ. Про це також постійно говорять російські політики, в тому числі Путін, виправдовуючи військову агресію в Україні.

Російська влада та пропаганда також почала називати українців "фашистами" та "нацистами".

1 травня голова МЗС Росії Сергій Лавров дав інтерв'ю італійській телекомпанії Mediasat, в якому намагався виправдати військову агресію РФ проти України. Коментуючи те, що в Україні при владі багато євреїв, він заявив, що "найзапекліші антисеміти - як правило, євреї".

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід у своєму Twitter написав, що "висловлювання міністра закордонних справ РФ – це обурлива і непоправна заява, а також жахлива історична помилка. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Звинувачувати євреїв у антисемітизмі - це найгірша форма расизму щодо євреїв".

Президент Зеленський зазначив, що Росія "щоденно робить такі речі, які просто виключають будь-яку адекватність". Він запитав: "Чи залишиться посол Ізраїлю в Москві, знаючи таку їхню нову позицію?"