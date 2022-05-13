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Bloomberg: ЄС може відтермінувати голосування за нафтове ембарго через позицію Угорщини

Орбан вимагає винятку для трубопроводів, але згоден припинити ввезення нафти кораблями. 

Bloomberg: ЄС може відтермінувати голосування за нафтове ембарго через позицію Угорщини
Фото: Bloomberg

Деякі країни Європейського Союзу вважають за необхідне подумати про відтермінування заборони на імпорт російської нафти, щоб впровадити іншу частину шостого санкційного пакету. Ухвалити його з нафтовим ембарго поки що не дає позиція Угорщини, пише Bloomberg.

Неназвані європейські дипломати стверджують, що влада ЄС не відмовилась від наміру досягти з Будапештом угоди щодо повного санкційного пакету, включно з поетапним ембарго на нафту. Зробити це збираються до наступного понеділка, на який запланована зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу. 

Позиція Угорщини полягає в тому, що відмова від російської нафти завдасть надто великої шкоди для угорської економіки. Однак інші члени ЄС занепокоєні тим, що неспроможність ухвалити запланований пакет із ембарго буде ознакою слабкості. 

Премʼєр Угорщини Віктор Орбан наполягає, що будь-яка заборона стосовно нафти має обговорюватися лідерами ЄС на саміті. Однак наступний такий захід заплановано тільки на кінець травня. 

Згідно з європейським планом, ембарго має запрацювати щодо сирої нафти протягом наступних шести місяців, а щодо переробленої – до січня 2023 року. Угорщині та Словаччині пропонують доєднатися пізніше, до кінця 2024, а Чехії – до червня 2024. Ці країни є найбільш залежними від російської нафти. 

У середу Угорщина змінила риторику щодо емарго на більш жорстку, і заявила, що не буде блокувати ухвалення санкційного пакету тільки в тому випадку, якщо її трубопроводам буде дозволено продовжувати імпорт. Таким чином заборона діятиме тільки стосовно перевезення продукту кораблями. 

Для впровадження санкцій на рівні ЄС потрібна згода всіх 27 країн-членів. Крім ембарго, шостий пакет також має включити обмежувальні заходи проти Сбербанку та ще двох фінансових установ (відключення від SWIFT) і заборону на надання консалтингових послуг російським компаніям.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба цього тижня повідомив, що шостий санкційний пакет досі не ухвалили винятково через позицію Угорщини. Міністр сказав, що відсутність знайденого в найближчі дні рішення означатиме, що Угорщина своєю непоступливістю підіграє РФ у її намаганні зберегти нафтовий ринок ЄС. 

Пакет презентували ще 4 травня, після чого країни почали консультації щодо пропонованих обмежень. Санкційні пропозиції мають розглянути держави-члени ЄС спочатку на рівні комітету постійних представників країн Євросоюзу, а потім їх офіційно затверджуватиме Рада ЄС. Єврорада має або прийняти санкційну пропозицію Єврокомісії, або внести туди зміни.

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