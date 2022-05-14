Літак зі США доставив в Україну 105 тонн допомоги, зокрема, швидкі для ДСНС

Також Штати надіслали харчі та медикаменти.

Літак зі США доставив в Україну чергову партію допомоги вагою 105 тонн. Зокрема, прилетіли три автомобілі швидкої допомоги для ДСНС.

Ці авто вже прямують у Східний регіон, де вони найпотрібніші, повідомила у фейсбуці посол України в США Оксана Маркарова.

Фото: Оксана Маркарова у фейсбуці Допомога зі США

Також доставлено понад 220 палет медикаментів і медобладнання та харчі тривалого зберігання.

"Робота кожного та кожної є неоціненною, дякую за всю вашу роботу та допомогу!" – написала Маркарова.

Фото: Оксана Маркарова у фейсбуці Допомога зі США

Нагадаємо, морські піхотинці третіх Морських експедиційних сил Корпусу морської піхоти США на авіабазі Кадена в Японії готують до відправлення нелетальне обладнання, необхідне для оборони України на фронті.