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Літак зі США доставив в Україну 105 тонн допомоги, зокрема, швидкі для ДСНС

Також Штати надіслали харчі та медикаменти. 

Літак зі США доставив в Україну чергову партію допомоги вагою 105 тонн. Зокрема, прилетіли три автомобілі швидкої допомоги для ДСНС.

Ці авто вже прямують у Східний регіон, де вони найпотрібніші, повідомила у фейсбуці посол України в США Оксана Маркарова.

Допомога зі США
Фото: Оксана Маркарова у фейсбуці
Допомога зі США

Також доставлено понад 220 палет медикаментів і медобладнання та харчі тривалого зберігання. 

"Робота кожного та кожної є неоціненною, дякую за всю вашу роботу та допомогу!" – написала Маркарова. 

Допомога зі США
Фото: Оксана Маркарова у фейсбуці
Допомога зі США

Нагадаємо, морські піхотинці третіх Морських експедиційних сил Корпусу морської піхоти США на авіабазі Кадена в Японії готують до відправлення нелетальне обладнання, необхідне для оборони України на фронті.

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