Міністр Сіярто озвучив ціну погодження Угорщини на ембарго для російської нафти

Очільник міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розповів, скільки грошей знадобиться його країні, якщо буде прийнято ембарго на російську нафту.

Про це повідомляє видання Politico, яке цитує інтерв’ю міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто виданню El Pais.

«Наш НПЗ розрахований на російську нафту. Щоб переробити інші види нафти, нам довелося б інвестувати від 500 до 550 мільйонів євро — це займе близько чотирьох років. Щоб замінити нафтопровод з Росії, нам доведеться розширити потужність газопроводу Адріатичного моря, що означало б 200 мільйонів євро, і ми не знаємо, скільки це займе часу. Ціна на газ в Угорщині підвищиться на 55 відсотків», - повідомив Сіярто.

Він наголосив, що Угорщина не може підтримати новий пакет санкцій, якщо Брюссель не запропонує рішення.

Сіярто ще раз запропонував зосередити ембарго на поставках на суднах, а поставки нафтопроводами не забороняти.

Раніше повідомлялось, що деякі країни Європейського Союзу вважають за необхідне подумати про відтермінування заборони на імпорт російської нафти, щоб впровадити іншу частину шостого санкційного пакету. Ухвалити його з нафтовим ембарго поки що не дає позиція Угорщини.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба цього тижня повідомив, що шостий санкційний пакет досі не ухвалили винятково через позицію Угорщини. Міністр сказав, що відсутність знайденого в найближчі дні рішення означатиме, що Угорщина своєю непоступливістю підіграє РФ у її намаганні зберегти нафтовий ринок ЄС.

Пакет презентували ще 4 травня, після чого країни почали консультації щодо пропонованих обмежень. Санкційні пропозиції мають розглянути держави-члени ЄС спочатку на рівні комітету постійних представників країн Євросоюзу, а потім їх офіційно затверджуватиме Рада ЄС. Єврорада має або прийняти санкційну пропозицію Єврокомісії, або внести туди зміни.