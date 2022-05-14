У Празі відкрили Information Defense Hub (IDH) для українських експертів

Хаб кожні два тижні англійською та чеською мовами випускатиме добірку аналітичних матеріалів, які пояснюватимуть останні події щодо агресії Росії проти України.

Information Defense Hub (IDH) для українських експертів запрацював у Празі (Чеська Республіка).

У відповідь на вторгнення Росії в Україну Безпековий центр "Європейські цінності" (EVC) вирішив розширити сферу своєї діяльності, заснувавши Information Defense Hub (IDH), йдеться у пресрелізі.

Основною метою цього проєкту є співпраця з українськими фахівцями щодо протидії російській агресії в інформаційно-економічній сфері. Через війну і критичну безпекову ситуацію багато з цих спеціалістів були змушені залишити Україну, однак змогли знайти безпечний прихисток у Чехії.

"Разом із нашими українськими друзями ми протистоїмо одному ворогу. Російська агресія стосується не лише України, а й усієї Європи. Наша мета – отримання оперативної і перевіреної інформації з першоджерел, як з України, так і з Росії. Саме це наші українські експерти можуть робити дуже добре завдяки своїм знанням, досвіду та контактам. Війна з Росією може тривати довго, тому ми хочемо мати команду таких спеціалістів у Празі та, в майбутньому, і в Україні. Завдяки їхнім зусиллям Чехія та ЄС будуть максимально поінформованим", – зазначив Якуб Янда, директор EVC.

IDH розпочав свою діяльність з першими українськими експертами, серед яких Соня Кошкіна, шеф-редактор українського новинного порталу LB.ua.

"Ми вдячні нашим чеським колегам за те, що вони виявили інтерес до нашого досвіду та допомагають нам ділитися власними ноу-хау та знаннями з чеськими та іншими європейськими колегами». До команди інфохабу увійде й низка інших експертів, однак з міркувань безпеки дані лише деяких з них будуть опубліковані", – повідомила вона.

Хаб кожні два тижні англійською та чеською мовами випускатиме добірку аналітичних матеріалів, які пояснюватимуть останні події щодо агресії Росії проти України, реакцію світу та України на них, а також можливості співпраці держав-членів ЄС з Україною.

Діяльність інфохабу була щедро підтримана донорами з Чеської Республіки, а також Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Підписатися на публічний бюлетень Ukraine Watch Briefing, який разом із українськими експертами випускатиметься раз на два тижні, можна тут: http://bit.ly/38rZ30z.

Відповідальним за зміст із боку EVC є старший аналітик Давід Стулік, який працював дванадцять років дипломатом у Представництві ЄС у Києві.