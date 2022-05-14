​Україна робить усе для відновлення експорту продовольства в Африку, - МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна робить усе можливе для відновлення експорту продовольства на африканські ринки.

Про це він написав у Twitter.

Кулеба зазначив, що говорив про це з міністром закордонних справ Ліберії.

"Розмовляв зі своїм ліберійським колегою Ді Максвелл Кемайя. Вдячний за підтримку Ліберії в рамках ООН. Україна робить все можливе, щоб експортувати продовольство на африканські ринки, але Росія повинна припинити свою незаконну блокаду українських морських портів і припинити підрив глобальної продовольчої безпеки", - написав Кулеба.

Spoke with my Liberian counterpart Dee Maxwell Kemayah. Grateful for Liberia's support within the UN. Ukraine is doing its outmost to deliver food exports to African markets, but Russia must end its illegal blockade of Ukrainian seaports and stop undermining global food security. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 14, 2022

Нагадаємо, після зустрічі глав МЗС країн Великої сімки (G7) Кулеба заявив, що Російська агресія проти України – єдина причина розгортання продовольчої кризи у світі.

Міністр розповів, що обговорювава з представниками країн G7, як зняти цю блокаду і створити упевненість у тому, що українська аграрна продукція надійде на глобальні ринки, особливо до Африки та азійських держав.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російська блокада перешкоджає експорту харчових продуктів з України. Це, в свою чергу, загрожує мільйонам людей по всьому світу недоїданням і голодом.