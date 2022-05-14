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​Україна робить усе для відновлення експорту продовольства в Африку, - МЗС

Голова МЗС поговорив з міністром закордонних справ Ліберії.

​Україна робить усе для відновлення експорту продовольства в Африку, - МЗС
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна робить усе можливе для відновлення експорту продовольства на африканські ринки.

Про це він написав у Twitter.

Кулеба зазначив, що говорив про це з міністром закордонних справ Ліберії.

"Розмовляв зі своїм ліберійським колегою Ді Максвелл Кемайя. Вдячний за підтримку Ліберії в рамках ООН. Україна робить все можливе, щоб експортувати продовольство на африканські ринки, але Росія повинна припинити свою незаконну блокаду українських морських портів і припинити підрив глобальної продовольчої безпеки", - написав Кулеба.

Нагадаємо, після зустрічі глав МЗС країн Великої сімки (G7) Кулеба заявив, що Російська агресія проти України – єдина причина розгортання продовольчої кризи у світі.

Міністр розповів, що обговорювава з представниками країн G7,  як зняти цю блокаду і створити упевненість у тому, що українська аграрна продукція надійде на глобальні ринки, особливо до Африки та азійських держав.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російська блокада перешкоджає експорту харчових продуктів з України. Це, в свою чергу, загрожує мільйонам людей по всьому світу недоїданням і голодом.

 

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