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Поки йде війна, Україна має отримувати зброю, – Кулеба після зустрічі очільників МЗС країн G7

"До України надходить все більше і більше тої зброї, яку ми потребуємо".

Поки йде війна, Україна має отримувати зброю, – Кулеба після зустрічі очільників МЗС країн G7
Фото: picdrop.com

Поки йде війна, Україна має отримувати зброю від партнерів.

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу після зустрічі очільників МЗС країн Великої сімки "G7".

“… Ситуація покращилися і ми бачимо, що до України надходить все більше і більше тої зброї, яку ми потребуємо. Але постачань озброєння буде досить, коли Україна виграє війну”, – сказав він.

Він наголосив, що поки війна йде – поставки мають продовжуватися. 

“Тож сьогодні в рамках дискусій з “Групою семи” ми намагалися вирішити проблему зі стабільністю оборонних поставок. Щоби переконатися, що Україна отримає усе необхідне для того, щоб перемогти Росію”, – сказав Кулеба.

Він додав, що ситуація, коли битва триває, а необхідна зброя все ще в дорозі, не є чимось корисним. 

“Тож питання стабільності постачань – питання, яке ми намагаємося вирішити з нашими партнерами”, – підсумував міністр.

Нагадаємо, Пентагон розіслав пресі повний перелік того, що вже поставив або збирається поставити Україні.

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