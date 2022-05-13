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Кулеба закликав країни G7 запровадити процедури для арешту російських суверенних активів

А потім – передачу їх Україні. 

Кулеба закликав країни G7 запровадити процедури для арешту російських суверенних активів
Фото: picdrop.com

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Великої сімки (G7) ухвалити законодавство та запровадити процедури для арешту російських суверенних активів та передачу їх Україні. 

Про це Кулеба заявив після зустрічі глав МЗС G7.

“Для того, щоб наша держава могла використати їх задля відбудови та реконструкції після усіх завданих їй збитків”, – зазначив він.

За словами Кулеби, Канада вже запровадила відповідні зміни. 

“Щодо інших держав G7, то в мене є таке відчуття, що вони це зроблять якомога швидше. Ми говорили про сотні мільярдів російських активів у євро та доларах. Підсумок простий: Росія має заплатити політично, економічно, але також і фінансово”, – сказав Кулеба.

Відтак очільник української дипломатії позитивно оцінив реакцію країн “Групи семи” на його запит. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на засіданні G-7 8 травня назвав три основні компоненти допомоги Україні: зброя, санкції та фінансова підтримка Україні.

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