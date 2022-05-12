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Латвійська Юрмала приймає українських біженців і може стати побратимом Нетішина, - Міщенко

Нині в місті перебуває близько тисячі українців.

Латвійська Юрмала приймає українських біженців і може стати побратимом Нетішина, - Міщенко
Фото: Пресслужба посольства України в Латвії

Юрмала прийняла майже тисячу українських громадян, які покинули нашу державу через війну з Росією. 

Про це повідомили в пресслужбі Посольства України в Латвії.

Питання прийому біженців і їхнього розміщення в Юрмалі обговорили 12 травня під час зустрічі посол України Олександр Міщенко з мером міста Гатісом Трукснісом і його заступниками Ритою Спроге та Янісом Ледіншсом, а також представниками діаспорської організації "Товариство українсько-латвійської дружби".

Також Міщенко обговорив з представниками муніципалітету Юрмали питання встановлення співробітництва з українським містом Нетішин.

"Відповідний лист, від мера міста Нетішин, про пропозицію встановлення побратимських зв’язків між містами Юрмала та Нетішин був переданий міському голові Юрмали учасником територіальної оборони Віталієм Оленійчуком. У свою чергу мер міста Юрмала пообіцяв розглянути зазначене питання на найближчому засіданні міської ради міста", - зазначили в посольстві.

Нагадаємо, у квітні в Латвії запрацював центр підтримки для тимчасово переміщених осіб з України.

Також Латвія передала Міжнародному кримінальному суду 100 тисяч євро для розслідування воєнних злочинів Росії в нашій державі.

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