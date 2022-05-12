Російські окупанти скидають на Азовсталь бомбу за бомбою.

Про це у своєму Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він оприлюднив відео ворожих обстрілів заводу.

"Маріуполь. Азовсталь. Так звучить пекло. Так виглядає Незламність. Бомба за бомбою. Снаряд за снарядом. Ми всі у невідплатному боргу перед Захисниками Маріуполя", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, нині Андрющенко розповів, що російські війська блокують підземні виходи з Азовсталі, та українські захисники вдаються до контратак.

Учора радник міського голови Маріуполя оприлюднив відео, на якому видно, як над заводом здійнявся стовп чорного диму.