У Маріуполі російські війська блокують підземні виходи з металургійного комбінату "Азовсталь", але українські захисники вдаються до контратак.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram-каналі.

"Учора ворог не припиняв спроб штурму по землі. Основна мета - блокування виходів із системи підземних переходів, на які ворогу вказав зрадник. Не дивлячись на це, наші Захисники Маріуполя роблять спроби контратак, ризикуючи всім. Героїзму Захисників Маріуполя немає достатньо потужного опису", - написав він.

Андрющенко також наголосив, що одна з найбільших проблем - дрони.

"Якби був спосіб їх засліпити або саджати - нашим було б набагато легше. І не лише в Азовсталі. Ми всі в невідплатному боргу перед ними", - додав радник мера.

Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук також сьогодні закликала світову спільноту приєднатися до організації евакуації поранених українських військовослужбовців із території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Раніше в Нацгвардії повідомили, що президент Володимир Зеленський і керівництво держави докладають зусиль для пошуку можливостей евакуації цивільних з Азовсталі та працюють над застосуванням процедури "екстракшн" щодо поранених бійців, медиків і військових, у тому числі із залученням допомоги світової спільноти.