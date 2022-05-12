Американський телеканал CNN показав кадри вбивства двох беззбройних місцевих мирних жителів російськими військовими на околицях Києва.

Про це повідомляють на сайті телеканалу.

Відеозапис із камери спостереження датовано 16 березня. На ньому група російських солдатів зупиняє й обшукує власника місцевої фірми, імені якого не називають, а також 68-річного охоронця Леоніда Пляца.

"Відео верифіковане CNN. Воно зібране з кількох камер навколо будівлі, і хоча звуку немає, зображення чіткі. Це було боягузливе, холоднокровне вбивство двох беззбройних людей. П’ятеро російських солдатів прибувають і намагаються проникнути в приміщення автосалону – стріляють по замках і розбивають скло. Коли власник наближається з піднятими руками, вони зупиняють його і обшукують. Потім приходить Пляц, і його теж обшукують", – йдеться в повідомленні.

Після обшуку росіяни вбивають обох чоловіків, вистріливши їм у спини. Леонід Пляц загинув не відразу: на кадрах видно, як він намагається підвестися і дійти до своєї охоронної будки, щоб покликати допомогу.

Відеозапис долучено до матеріалів міжнародного розслідування воєнних злочинів російської армії в Україні.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно російського військового за вбивство цивільного в Сумській області. Слідство встановило, що 21-річний російський військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного жителя смт Чупахівка, який вів узбіччям дороги велосипед.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що російські окупанти вбили більше цивільних українців, ніж загинуло в бою військових.