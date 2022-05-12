​​Ганна Маляр: «Росії в такій формі немає місця в цьому світі. Існування такої держави – це плювок всьому західному світу»
​​Ганна Маляр: «Росії в такій формі немає місця в цьому світі. Існування такої держави – це плювок всьому західному світу»
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
Пентагон опублікував перелік усього, що США постачають Україні
Пентагон опублікував перелік усього, що США постачають Україні
У трьох областях змінили час комендантської години
У трьох областях змінили час комендантської години
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
На Харківщині ЗСУ відтіснили російські війська на відстань 10 км від кордону
На Харківщині ЗСУ відтіснили російські війська на відстань 10 км від кордону
Битва за Зміїний триває, – британська розвідка
Битва за Зміїний триває, – британська розвідка
Львівські десантники збили російський ударний "Крокодил"
Львівські десантники збили російський ударний "Крокодил"
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
ГоловнаСуспільствоВійна

​CNN показав кадри вбивства мирних жителів російськими військовими

Відео знято камерами спостереження на околицях Києва.

​CNN показав кадри вбивства мирних жителів російськими військовими
Фото: edition.cnn.com

Американський телеканал CNN показав кадри вбивства двох беззбройних місцевих мирних жителів російськими військовими на околицях Києва.

Про це повідомляють на сайті телеканалу.

Відеозапис із камери спостереження датовано 16 березня. На ньому група російських солдатів зупиняє й обшукує власника місцевої фірми, імені якого не називають, а також 68-річного охоронця Леоніда Пляца.

"Відео верифіковане CNN. Воно зібране з кількох камер навколо будівлі, і хоча звуку немає, зображення чіткі. Це було боягузливе, холоднокровне вбивство двох беззбройних людей. П’ятеро російських солдатів прибувають і намагаються проникнути в приміщення автосалону – стріляють по замках і розбивають скло. Коли власник наближається з піднятими руками, вони зупиняють його і обшукують. Потім приходить Пляц, і його теж обшукують", – йдеться в повідомленні.

Після обшуку росіяни вбивають обох чоловіків, вистріливши їм у спини. Леонід Пляц загинув не відразу: на кадрах видно, як він намагається підвестися і дійти до своєї охоронної будки, щоб покликати допомогу. 

Відеозапис долучено до матеріалів міжнародного розслідування воєнних злочинів російської армії в Україні.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно російського військового за вбивство цивільного в Сумській області. Слідство встановило, що 21-річний російський військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного жителя смт Чупахівка, який вів узбіччям дороги велосипед.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що російські окупанти вбили більше цивільних українців, ніж загинуло в бою військових.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також