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Затримано підозрюваного у "газовій справі", який шість років переховувався в Росії

Суд відправив його під варту з альтернативою 744 тис. грн застави.

Правоохоронці викрили та затримали підозрюваного у "газовій справі", який шість років переховувався від слідства.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Прізвища затриманого не називають, але зазначається, що він ще у 2016 році виїхав до Росії і відтоді перебував у розшуку.

"В Україну повернувся поза межами пунктів пропуску через кордон і використовував заходи конспірації, щоб уникнути затримання. Підозрюваного виявили під час перевірки документів на блокпосту, після чого Держприкордонслужба та Нацполіція повідомили про це детективів НАБУ", - йдеться в повідомленні.

11 травня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою з альтернативою 744 тис. грн застави.

Нагадаємо, в липні 2018 року НАБУ завершило розслідування кримінального провадження проти Олександра Онищенка

За версією слідства, Онищенко створив злочинну організацію, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізації природного газу. У результаті таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") було завдано збитків на понад 740 млн грн.

До "газової схеми" причетні 29 осіб. Серед них - двоє близьких людей, які виконували роль організаторів, решта - працівники Укргазвидобування, юрист, фінансисти, керівники компаній та ін.

У рамках досудового розслідування вісім підозрюваних визнали свою провину й уклали угоди про визнання провини. Розслідування щодо ще 12 осіб також завершено: обвинувальні акти щодо них уже направлено до суду. Сім підозрюваних, у тому числі Онищенко, перебувають у розшуку.

Сам Онищенко переховується від правосуддя в Іспанії.

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