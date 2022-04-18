Гізо Углава приступив до виконання обов'язків директора НАБУ

У разі звільнення директора, його повноваження здійснює перший заступник.

Перший заступник директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углава приступив до виконання повноважень директора Бюро.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

"З 17 квітня 2022 року, у зв’язку із припиненням повноважень Директора НАБУ Артема Ситника, їх тимчасово виконуватиме його перший заступник Гізо Углава", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідно до закону "Про НАБУ", у разі припинення повноважень або звільнення директора усі його повноваження здійснює перший заступник до дня призначення нового керівника.

Гізо Углава народився 18 листопада 1975 року в м. Кутаїсі, Грузія. З 2015 року він є громадянином України. Углава – один із ідеологів ідеї створення НАБУ. У квітні 2015 року він був призначений на посаду першого заступника директора.

Нагадаємо, 12 квітня Ситника було звільнено через завершення терміну повноважень. Він обіймав посаду директора НАБУ з 16 квітня 2015 року.

Ситника призначав президент на той час президент Петро Порошенко. Після цього Конституційний Суд визнав неконституційним ука про призначення. Суд дійшов висновку, що п'ятий президент перевищив свої повноваження. Згідно з рішенням КС, призначати та звільняти директора НАБУ повинен Кабінет міністрів.

Ситник пов'язував спроби його звільнити зі справою ПриватБанку.

У жовтні 2021 року Верховна Рада таки ухвалила закон щодо приведення статусу НАБУ у відповідність з вимогами Конституції. 8 листопада закон підписав президент Зеленський.