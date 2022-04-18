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Сумщина повертається до звичного життя, але сім'ям з маленькими дітьми повертатися не раджу, – Живицький

На вулицях щодня стає все більше людей, автівок.

Сумщина повертається до звичного життя, але сім'ям з маленькими дітьми повертатися не раджу, – Живицький
Фото: t.me/Zhyvytskyy

Сумщина починає повертатися до звичного життя, в області працюють аптеки і магазини, асортимент розширюється щодня.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За цей тиждень повідкривалися спортивні клуби, салони краси, магазини одягу, кав'ярні та ресторани.

“Працюють приватні медичні заклади, загалом, область повертається до звичного життя”, – йдеться у повідомленні.

На вулицях щодня стає все більше людей, автівок – мешканці повертаються додому.

Фото: t.me/Zhyvytskyy

"Багато питань від вас "чи варто повернутися?". “Відповісти на це питання остаточно кожен має самостійно. Утім, мої заклики повернутися на Сумщину стосуються більше дорослого, працездатного населення. Ми маємо усі разом працювати над відновленням області і нормальною роботою економіки: робіть те, що вмієте краще за все, це буде найважливішим внеском у нашу перемогу. Сім'ям з маленькими дітьми і людям похилого віку я поки не раджу повертатися”, – сказав Живицький.

Фото: t.me/Zhyvytskyy

“Повітряні тривоги все ще бувають, а це значить – треба щоразу спускатися в укриття. Ну і ситуація зі скупченням військ ворога на нашому кордоні не вирішена до кінця. Повної безпеки ми ще не маємо, в країні триває війна”, – додав він.

Фото: t.me/Zhyvytskyy

Фото: t.me/Zhyvytskyy

Фото: t.me/Zhyvytskyy

Фото: t.me/Zhyvytskyy

Фото: t.me/Zhyvytskyy

Фото: t.me/Zhyvytskyy

Нагадаємо, російська армія у четвер, 14 квітня, вперше за 10 днів завдала удару по Сумщині.

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