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6-мільйонний хабар за підкуп керівництва НАБУ і САП передали ЗСУ

Рішення ініціювали детективи і прокурори антикорупційних органів.

6-мільйонний хабар за підкуп керівництва НАБУ і САП передали ЗСУ
Фото: nabu.gov.ua

Вищий антикорупційний суд перерахував на потреби ЗСУ 6 млн доларів США, арештованих у кримінальному провадженні щодо спроби підкупу керівництва НАБУ і САП. Про це повідомили в пресслужбі САП.

Як зазначають в НАБУ, це найбільшій в історії України хабар. Рішення про передачу кошті ЗСУ ініціювали детективи НАБУ і прокурори САП. 

У червні 2020 року НАБУ та САП викрили трьох осіб, один із яких був чинним на той момент посадовцем ГУ ДПС у м. Києві, на спробі підкупу керівництва антикорупційних органів – їм запропонували закрити кримінальне провадження за підозрою колишнього топпосадовця (йдеться про ексміністра екології, власника Burisma Holdings Миколу Злочевського - ред.). 

“«Послугу» оцінили у 5 млн дол. США, ще 1 млн доларів посадовець ГУ ДПС взяв собі «зверху». Цих всіх осіб, а також ініціатора підкупу притягнули до відповідальності. Розслідування закінчили, справи за їхнім обвинуваченням слухаються у ВАКС”, - заявили в НАБУ.

Нагадаємо, Детективи Національного антикорупційного бюро задокументували факт спроби передачі колишнім високопоставленим чиновником хабара керівництву НАБУ і керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі $6 млн влітку 2020 року. В грудні того ж року НАБУ завершило розслідування.

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