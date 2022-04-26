6-мільйонний хабар за підкуп керівництва НАБУ і САП передали ЗСУ

Вищий антикорупційний суд перерахував на потреби ЗСУ 6 млн доларів США, арештованих у кримінальному провадженні щодо спроби підкупу керівництва НАБУ і САП. Про це повідомили в пресслужбі САП.

Як зазначають в НАБУ, це найбільшій в історії України хабар. Рішення про передачу кошті ЗСУ ініціювали детективи НАБУ і прокурори САП.

У червні 2020 року НАБУ та САП викрили трьох осіб, один із яких був чинним на той момент посадовцем ГУ ДПС у м. Києві, на спробі підкупу керівництва антикорупційних органів – їм запропонували закрити кримінальне провадження за підозрою колишнього топпосадовця (йдеться про ексміністра екології, власника Burisma Holdings Миколу Злочевського - ред.).

“«Послугу» оцінили у 5 млн дол. США, ще 1 млн доларів посадовець ГУ ДПС взяв собі «зверху». Цих всіх осіб, а також ініціатора підкупу притягнули до відповідальності. Розслідування закінчили, справи за їхнім обвинуваченням слухаються у ВАКС”, - заявили в НАБУ.

Нагадаємо, Детективи Національного антикорупційного бюро задокументували факт спроби передачі колишнім високопоставленим чиновником хабара керівництву НАБУ і керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі $6 млн влітку 2020 року. В грудні того ж року НАБУ завершило розслідування.