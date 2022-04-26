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25 квітня Збройні сили уразили 10 повітряних цілей російських окупантів

Командування Повітряних сил опублікувало відео, як відбувається бойова робота всередині Бук-М1

25 квітня Збройні сили уразили 10 повітряних цілей російських окупантів
Фото: Повітряні сили ЗСУ

25 квітня російські окупанти активізували свої агресивні дії, випустили по Україні чимало крилатих ракет, передусім по об’єктах інфраструктури, вузлових залізничних станціях, також здійснили авіанальотів. 

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ

Загалом за добу 25 квітня ЗСУ уразили 10 повітряних цілей: 3 літаки (Су-34, Су-35, Су-30); 3 крилаті ракети; 4 БпЛА ОТР (ймовірно «Орлан-10»).

Відзначимо, що Су-34 ЗСУ збили у Харківській області, однак його пілоти приземлилися на окуповану територію. 

"Але зважаючи на характер ураження літака, то сподіваємося, що там приземлилися вже тіла пілотів", – припустив Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Командування Повітряних сил також опублікувало відео, як відбувається бойова робота всередині Бук-М1, де бойовий розрахунок зенітного ракетного комплексу збиває російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Нагадаємо, у війні проти України російські окупанти вже втратили в Україні майже 22 тис. особового складу, 884 танки, 181 літак та 154 гелікоптери.

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