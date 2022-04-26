​Росіяни полонили сина відомої жительки Маріуполя, вимагають 5 тис євро за "збереження життя"
​Росіяни полонили сина відомої жительки Маріуполя, вимагають 5 тис євро за "збереження життя"
Країна-агресор уже втратила у війні 90% своїх найкращих десантників, - Грозєв
Країна-агресор уже втратила у війні 90% своїх найкращих десантників, - Грозєв
«Осколки ракети впеклися в килим»: як українці живуть у пошкоджених квартирах і що буде з житлом в Україні далі
«Осколки ракети впеклися в килим»: як українці живуть у пошкоджених квартирах і що буде з житлом в Україні далі
Внаслідок ракетного удару росіян стався вибух на залізничній станції "Красне" на Львівщині (оновлено)
Внаслідок ракетного удару росіян стався вибух на залізничній станції "Красне" на Львівщині (оновлено)
Максим Козицький: «Чи можливі наступні удари по Львову? Звичайно, що можливі, як і по будь-якій точці в Україні»
Максим Козицький: «Чи можливі наступні удари по Львову? Звичайно, що можливі, як і по будь-якій точці в Україні»
ЗСУ 17 раз накрили вогнем окупантів у Чорнобаївці, - Арестович
ЗСУ 17 раз накрили вогнем окупантів у Чорнобаївці, - Арестович
ЗСУ повернули контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області, - ОК "Південь"
ЗСУ повернули контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області, - ОК "Південь"
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Росія обстріляла Полтавщину, влучили 9 ракет, - Лунін (оновлено)
Росія обстріляла Полтавщину, влучили 9 ракет, - Лунін (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

ОТУ "Схід" повідомило про знищення 160 окупантів

Також військові знищили 2 артилерійські системи, 1 зенітну установку, 2 БПЛА та 20 одиниць броньованої техніки.

ОТУ "Схід" повідомило про знищення 160 окупантів
Фото: Генштаб ВСУ

Протягом 25 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у боях з ворогом українські військові знищили 160 осіб особового складу окупантів. Про це повідомляє пресслужба ОТУ “Схід”. 

Зазначається, що російські війська здійснили три атаки, а також продовжили здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії.

Однак у боях з ворогом бійцям угрупування “Схід” вдалося знищити 3 танки, 1 БТР, 4 БМП, 12 АТТ, 2 артилерійські системи, 1 зенітну установку, 2 БПЛА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовослужбовці угрупування Об’єднаних сил на Донецькому і Луганському напрямку протягом 25 квітня відбили 6 атак ворога та знищили 2 літаки, 3 безпілотники та 40 одиниць ворожої техніки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також