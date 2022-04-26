ОТУ "Схід" повідомило про знищення 160 окупантів

Також військові знищили 2 артилерійські системи, 1 зенітну установку, 2 БПЛА та 20 одиниць броньованої техніки.

Протягом 25 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у боях з ворогом українські військові знищили 160 осіб особового складу окупантів. Про це повідомляє пресслужба ОТУ “Схід”.

Зазначається, що російські війська здійснили три атаки, а також продовжили здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії.

Однак у боях з ворогом бійцям угрупування “Схід” вдалося знищити 3 танки, 1 БТР, 4 БМП, 12 АТТ, 2 артилерійські системи, 1 зенітну установку, 2 БПЛА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовослужбовці угрупування Об’єднаних сил на Донецькому і Луганському напрямку протягом 25 квітня відбили 6 атак ворога та знищили 2 літаки, 3 безпілотники та 40 одиниць ворожої техніки.