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Росіяни захопили будівлю Херсонської міської ради, відібрали від неї ключі та змінили охорону

Працівники включно з мером залишили будівлю. 

Росіяни захопили будівлю Херсонської міської ради, відібрали від неї ключі та змінили охорону
Херсонська міськрада (ілюстративне фото)
Фото: facebook.com/kolykhaev.igor

Окупаційні війська увечері 25 квітня зайшли до будівлі Херсонської міської ради. Вони змінили там охоронців на своїх і відібрали ключі від будівлі.

Про це повідомив херсонський міський голова Ігор Колихаєв у Facebook.

"Сьогодні увечері в будівлю Херсонської міськради увійшли озброєні, забрали ключі, змінили нашу охорону на свою. Я виїхав о 19:45 – прапор України над мерією ще був", – написав він.

Додаткові деталі Колихаєв обіцяв повідомити пізніше.

"Суспільне" з посиланням на інформацію від працівників мерії пише, що нашого прапора над будівлею вже нема. За словами співробітника, військові Росії зайшли до будівлі о 16:30, всіх працівників примусили вийти. Пояснень не надали. 

Нагадаємо, росіяни на 27 квітня готують в Херсоні псевдореферендум, подібно до Донецької і Луганської областей в 2014 році. Спочатку це підставне дійство хотіли провести в травні.

Ворог зайшов до Херсона в перший день війни. Херсонці від початку входження в місто окупантів постійно влаштовували мирні мітинги. Російські військові натомість їх залякували і навіть розганяли і застосовували проти них силу. 

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